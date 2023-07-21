СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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Несколько взрывов прогремело в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. Местные власти также пока не комментировали эту ситуацию.

Ранее в ночь на 21 июля в Одесской области была объявлена воздушная тревога, однако на момент публикации во всех регионах Украины она отменена.

В Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в ночь на 20 июля ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, осудил российские удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту и заявил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании с ООН Россия должна способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия из портов Украины.

ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов в Одесской области