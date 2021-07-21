Два ребенка пострадали в аварии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двое детей пострадали в результате дорожной аварии в Войковском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на Ленинградском шоссе у дома 21. Автомобиль Volkswagen столкнулся с автомобилем Audi. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение дистанции.

В результате столкновения пострадали пассажиры Audi – 9-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детей госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Ранее крупное ДТП, в котором двое детей погибли, а один получил травмы, произошло в столичном районе Солнцево. Находившуюся за рулем машины 18-летнюю девушку отправили в СИЗО.

