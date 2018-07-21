Два человека погибли при ДТП на стоянке автосалона на МКАД

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Автомобиль протаранил несколько машин на стоянке автосалона на МКАД. Жертвами ДТП стали два человека, сообщил источник в экстренных службах.

"Водитель автомобиля въехал в несколько машин на стоянке автосалона Jaguar и Land Rover на 29 километре МКАД", – цитирует собеседника ТАСС. Ранения в результате инцидента получили два человека.

Предположительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на стоянку на большой скорости. Погибли водитель и пассажир транспортного средства.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности заявили, что на место аварии направили санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он доставил пострадавшего в больницу.