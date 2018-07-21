Двое россиян погибли в крупном ДТП под Житомиром

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Двое россиян стали жертвами ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика в Житомирской области. Один и погибших – ребенок, другой несовершеннолетний пострадал и находится в реанимации, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Госпитализирован десятилетний мальчик из России. Погибли девочка 2010 года рождения и женщина, 1984 года рождения, отмечает ТАСС. Информацию пока не подтвердили в посольстве РФ.

Всего в ДТП в Житомирской области погибли десять человек, столько же получили ранения. ДТП произошло вблизи села Глубочица. Микроавтобус ехал из Киева в Ровно. Возбуждено уголовное дело.