Днепр вошел в свои берега ниже разрушенной Каховской ГЭС – Сальдо

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Днепр вошел в свои берега ниже разрушенной Каховской ГЭС, однако, постройки сильно повреждены. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире радиостанции "Таврия".

"Во всех населенных пунктах, находящихся по течению ниже Каховской плотины <...> Днепр уже вошел в свои берега, но там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность", – подчеркнул он.

Сальдо добавил, что у построек обветшали стены, фундаменты разрушены. Их придется переделывать, заключил политик.

Диверсия на плотине Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Согласно версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Сообщалось, что после произошедшего более 23 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Херсонской области. Всего были подтоплены 23 населенных пункта.

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