17:49Происшествия
Число погибших в результате беспорядков в тюрьме Гондураса возросло до 48
Фото: ТАСС/Elmer Martinez
В результате вооруженного столкновения и последующего пожара в женской тюрьме Гондураса погибли 48 женщин, 7 пострадали. Об этом сообщает телеканал HCH.
Отмечается, что в женской тюрьме к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы произошло столкновение между двумя группировками, к которым принадлежали в том числе погибшие и пострадавшие осужденные.
Телеканал передает, что конфликт начался между крупнейшей центральноамериканской бандой Mara Salvatrucha и бандой Barrio 18.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована произошедшим, так как все это произошло при попустительстве силовых структур. Она также выразила соболезнования семьям погибших.
Кардинальные меры в связи с инцидентом будут приняты, отметила Кастро.
Столкновения между бандами в Женском центре социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан начались 20 июня. На тот момент сообщалось, что 25 заключенных сгорели в ванной центра, в которой их заперли соперницы.
Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва сообщила об экстренном вмешательстве пожарных и силовых структур и объявила в учреждении чрезвычайную ситуацию.
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