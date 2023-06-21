Число погибших в результате беспорядков в тюрьме Гондураса возросло до 48

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В результате вооруженного столкновения и последующего пожара в женской тюрьме Гондураса погибли 48 женщин, 7 пострадали. Об этом сообщает телеканал HCH.

Отмечается, что в женской тюрьме к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы произошло столкновение между двумя группировками, к которым принадлежали в том числе погибшие и пострадавшие осужденные.

Телеканал передает, что конфликт начался между крупнейшей центральноамериканской бандой Mara Salvatrucha и бандой Barrio 18.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что шокирована произошедшим, так как все это произошло при попустительстве силовых структур. Она также выразила соболезнования семьям погибших.

Кардинальные меры в связи с инцидентом будут приняты, отметила Кастро.

Столкновения между бандами в Женском центре социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан начались 20 июня. На тот момент сообщалось, что 25 заключенных сгорели в ванной центра, в которой их заперли соперницы.

Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва сообщила об экстренном вмешательстве пожарных и силовых структур и объявила в учреждении чрезвычайную ситуацию.

