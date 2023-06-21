Число пострадавших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 13

Фото: https://68.mchs.gov.ru

Число пострадавших в результате возгорания, которое произошло на пороховом заводе под Тамбовом 20 июня, выросло до 13. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"В результате хлопка обнаружен очаг загорания на первом этаже площадью 1 квадратный метр. Он был локализован в 14:14, а в 14:17 ликвидирован. Пострадали 18 человек, пятеро из них погибли, 13 госпитализированы", – уточнили спасатели.

О пожаре в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области стало известно 20 июня. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

В свою очередь, глава региона Максим Егоров позднее уточнил, что причина пожара заключается в человеческом факторе.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



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