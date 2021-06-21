В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев после обстрела со стороны Украины

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о гибели четырех ополченцев из-за обстрела украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате обстрела из минометов позиций Народной милиции в районе населенного пункта Лозового со стороны ВСУ были убиты трое наших военнослужащих, один получил тяжелое ранение", – уточнили в ведомстве.

По информации управления, украинская сторона также обстреляла эвакуационную группу на санитарном автомобиле. В результате нападения погиб еще один боец. Кроме того, четыре человека получили ранения.

В Донецке произошедший обстрел назвали циничным. По мнению стороны ДНР, противник не мог не знать о передвижении гуманитарной группы, поскольку Вооруженные силы Украины были предупреждены заранее.

Ранее стало известно, что жительница поселка Горловка Анна Тув на неформальном заседании СБ ООН призвала европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны в районе Донецка и Луганска.

