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Москва 24

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Происшествия

14:48

Тело недоношенного ребенка нашли в реке в центре Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В реке Яузе в центре столицы обнаружили тело недоношенного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Труп мальчика с необрезанной пуповиной нашли вечером 20 июня в реке у Рубцовской набережной. Приблизительный возраст плода – 6–7 месяцев. Уголовное дело завели по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также устанавливаются личность матери и возможные очевидцы.

Ранее жительница Астраханской области попыталась задушить новорожденного, которого родила в душевой комнате больницы. Врачам удалось спасти ребенка.

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