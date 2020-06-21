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Происшествия

13:01

Уголовное дело заведено после взрыва в доме в Киеве

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме в Киеве.

Производство открыто по статье о нарушении правил безопасности при обращении с газом, приведшем к тяжелом последствиям, гибели и травмированию людей. Статья предполагает до восьми лет лишения свободы.

ЧП произошло в жилом доме по улице Петра Григоренко. Как передает РИА Новости, полиция рассматривает две версии случившегося – взрыв газа или взрывное устройство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, троих достали из-под завалов. Госслужба по ЧС уточнила, что вытащили двоих погибших. Разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.

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