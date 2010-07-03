Смерть годовалой девочки в Москве наступила не по вине врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Столичный Депздрав не обнаружил нарушений со стороны медиков в случае со смертью малолетней девочки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе служебного расследования были проанализированы аудиозаписи телефонных разговоров диспетчерского пульта станции скорой помощи, данные системы ЕМИАС, карты вызова врачей поликлиники и предварительное патологоанатомическое заключение.
По результатам расследования выяснилось, что смерть ребенка наступила в результате дыхательной недостаточности из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым – молоком или молочной смесью.
Действия медработников скорой помощи не вызвали никаких сомнений в правильности принятых решений и соответствуют всем стандартам оказания экстренной медицинской помощи, отметили в ведомстве.
Как сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Москвы Сергей Шигеев, имеющаяся у ребенка ветряная оспа не сопровождалось развитием осложнений и отношения к смерти не имеет.
"Предположительное время от момента закрытия дыхательных путей до наступления смерти обычно составляет короткий промежуток времени, исчисляемый несколькими минутами", – цитирует пресс-служба Шигеева.
Ранее в столице умерла полугодовалая девочка, болевшая ветрянкой. Сообщалось, что перед этим скорая помощь дважды отказала родителям в просьбе о госпитализации ребенка. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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