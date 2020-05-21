Десять iPhone на 800 тысяч рублей украли из салона в Таганском районе

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Салон связи на Таганской улице обокрали на 800 тысяч рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Менеджер торговой точки рассказала полиции, что обнаружила открытой стеклянную дверцу витрины, из которой пропали 10 iPhone с коробками.

По данному факту полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на юго-востоке столицы неизвестный похитил из контейнера на складе товар на сумму 3 миллиона рублей. Неизвестный заехал на территорию складского комплекса на фургоне ГАЗ-3302, после чего взломал замок контейнера.