В Москве задержан подозреваемый в продаже алкоголя несовершеннолетним

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Задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в продаже алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Полицейские узнали, что в розничном магазине на Большой Пионерской улице спиртное продается молодым людям без проверки документов, удостоверяющих возраст. Задержанный житель столицы ранее привлекался к административной ответственности по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Подозреваемый остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В конце марта в пресс-службе Минздрава заявили, что россияне поддерживают за инициативу министерства о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. По информации ВЦИОМ, это 78 процентов респондентов.