ФСИН эвакуировала более 1 100 осужденных за 2023 год из-за обстрелов ВСУ

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Более 1 100 осужденных были эвакуированы в 2023 году из учреждений ФСИН в регионах России, граничащих с Украиной. Об этом рассказал директор службы Аркадий Гостев.

"Противодействуя вызовам и угрозам со стороны коллективного Запада, реализован комплекс мер по укреплению безопасности и правопорядка в установленной сфере деятельности", – цитирует РИА Новости.

По его словам, эвакуацию осужденных пришлось осуществить из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потерь среди личного состава и специального контингента не допущено, заключил Гостев.



Ранее Владимир Путин рассказывал, что все попытки украинских диверсантов и наемников прорваться через российскую границу провалились. В Минобороны сообщали, что российские силы нанесли удары по диверсантам ВСУ, которые пытались продвинуться к границе возле Лукашовки.

Позднее Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по расположению диверсионно-разведывательной группы. Украинские диверсанты находились в одном из приграничных районов Белгородской области.

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