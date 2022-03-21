Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумской области Украины

08:16
Фото: Агентство "Москва"
Утечка аммиака произошла на заводе "Сумыхимпром" в Сумской области Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.
По его словам, инцидент произошел 21 марта в 04:30 (05:30 по московскому времени), сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра", – написал Живицкий.
Он уточнил, что под угрозой находится село Новоселица – ветер дует в его сторону. Сумам тем не менее пока ничего не угрожает.
19 марта в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о подготовке украинскими националистами провокации с применением химического оружия. Отмечалось, что те заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей при входе в город российской армии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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