Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемых в краже посылок "Почты России", сообщает телеканал "Москва 24". Вычислить злоумышленников, которые успели присвоить несколько сотен международных отправлений, удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

"Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное", – рассказал сотрудник службы безопасности Почты России Михаил Медовкин.

В результате совместной спецоперации полиции и сотрудников безопасности Почты России преступников удалось задержать с поличным. Их оказалось пятеро: трое работников сортировочного центра и два водителя. Только по предварительным подсчетам, подозреваемые успели присвоить несколько сотен международных почтовых отправлений.

Злоумышленники похищали посылки из Китая и Сингапура. Товары ждали в Твери, Омске, Новосибирске и Туапсе, но посылки застряли в Чертанове, за гаражами, буквально в ста метрах от отделения почты России.

Первой посылки обнаружила москвичка Юлия Коломиец-Медникова. "Дочка младшая подбежала поближе, я, естественно, пошла за ней. Мы наклонились, увидели, что по виду это посылки. Потом поняли, что пакеты распечатаны. Подошел муж, начал фотографировать поближе все это дело, и рассказывать, что, видимо, они не доехали до адресата. Мы стали смотреть, кто получатели. Это были разные города России. Там были мобильные телефоны, наушники, не дешевые вещи", – рассказала она.

Бороться с кражами почтовых отправлений на Почте России решили кардинально. В ближайшее время будет реализован целый комплекс мер. Это и установка дополнительных камер наблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности и более жесткий контроль при приеме на работу.

"С учетом тех объемов, которые переваривает Почта России – 365 миллионов отправлений в год и один миллион отправлений в сутки. Но такого рода сюжеты, к жалению, появляются и мы будем с этим бороться", – заявил генеральный директор организации Николай Подгузов.

Подозреваемым в краже грозит до 10 лет лишения свободы. Всем, кто не дождался своих посылок, Почта России намерена полностью возместить ущерб.