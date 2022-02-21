Блогерам, распылившим в эфире баллончик в лицо женщине в Москве, предъявлено обвинение

21 февраля, 00:09
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Москве закончили расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении двух 40-летних мужчин, которые распылили в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
"Фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и применением предмета, используемого в качестве оружия)", – отмечается в сообщении.
В ходе расследования дела было установлено, что психические расстройства у мужчин отсутствуют, и при совершении преступления они осознавали свои действия.
Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.
Инцидент произошел в августе прошлого года. В Сети появилось видео, как мужчины попросили у пострадавшей зарядку от гаджета, после чего распылили баллончик ей в лицо. В надзорном ведомстве отмечали, что пострадавшей оказалась 55-летняя москвичка с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее охранник частной фирмы ярославской поликлиники № 2 распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине. По данному факту департамент здравоохранения Ярославской области и региональный МВД организовали проверку.
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