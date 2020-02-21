Подозреваемая в похищении ребенка в Италии оказалась гражданкой РФ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Женщина, которую задержали в итальянской Флоренции по подозрению в похищении ребенка, является гражданкой России, сообщает ТАСС.

Кроме того, гражданство РФ имеет и ее сообщник, помогавший ей в организации похищения. По предварительной информации, они пытались увести сына подозреваемой женщины. В настоящий момент он проживает с отцом, являющимся гражданином Италии, который осуществляет опекунство над ребенком по решению местных властей.

В настоящий момент посольство России в Италии продолжает разбираться в ситуации для оказания консульской помощи. Ведомство постоянно контактирует с местной полицией.

Отмечается, что женщина и ранее пыталась организовать похищение ребенка. Она попыталась увезти сына в Монако, но была задержана властями княжества.

Ранее в Москве была совершена попытка похищения семилетней девочки. В ее семье произошел конфликт, после которого якобы с согласия родителей ребенка увела их знакомая.