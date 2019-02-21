Ученика лицея в Петербурге отстранили от уроков из-за цвета волос

Петербургская прокуратура проверяет частную школу после инцидента с учеником, которого отстранили от занятий из-за цвета волос. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

"Да, уже проводим проверку. У нас жалоба сегодня поступила от адвоката", − заявила представитель ведомства.

Ранее ряд петербургских СМИ со ссылкой на адвоката Анну Радованович сообщили о том, что ученика "Паскаль Лицея" не пустили на уроки и заперли в учительской после того, как он перекрасил волосы.

Уточняется, что "Паскаль Лицей" − частная школа, которая была основана в 1997 году.