Движение поездов на синей ветке метро введено в график

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро введено в график. Об этом сообщили в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Как пояснили в пресс-службе, поезда на синей ветке следовали с увеличенными интервалами. Однако сотрудники метро быстро восстановили обычный график движения. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.