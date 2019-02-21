В Коми похитителя картошки нашли по номеру на сугробе

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В Сыктывкаре привлекли к суду 18-летнего похитителя картошки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.

По данным ведомства, в начале января молодой человек взломал дверь в сарай в поселке Верхний Чов и вынес оттуда четыре сетки с картофелем. Общий вес украденного составил 92 килограмма, отметили в пресс-службе.

Картошку похититель погрузил в багажник своей легковушки ГАЗ-31029 и скрылся. Однако уже вскоре полиции удалось установить его личность. Как пояснили в региональной прокуратуре, по воле случая на сугробе, куда въехал автомобиль, отпечатался его госномер. Он и привел полицейских к похитителю.

Уточняется, что к моменту задержания молодой человек продал три сетки картофеля. Четвертую сетку − весом 23 килограмма − изъяли и вернули владельцу.