Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гостинице на юге Москвы

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Неизвестный сообщил о том, что в здании гостиницы Palmira Business Club, которая расположена в Донском районе столицы, якобы заложена взрывчатка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, анонимное письмо с угрозой поступило на электронную почту.

Гостиница находится по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6, корпус 2. На данный момент к месту выехали сотрудники экстренных служб города и полицейские. Ведется проверка.

Волна анонимных звонков о "минировании" захлестнула столицу во вторник, 19 февраля. Тогда в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, а также на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. В ходе проверки все эти угрозы не подтвердились.

В четверг, 21 февраля, около 150 человек эвакуировали из школы в ТиНАО после анонимного звонка о "минировании". После завершения проверки оказалось, что сообщение было ложным.