Около 150 человек эвакуировали из школы в ТиНАО

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Около 150 человек эвакуировали днем 21 февраля из школы в ТиНАО после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, из школы №2120 на улице Бианки, дом 9а после угрозы взрыва выведено 150 человек. Как уточнил представитель экстренных служб, проверка уже завершилась, сообщение оказалось ложным.

20 февраля правоохранители также провели проверку в здании госпиталя ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице, а в ночь на четверг из-за телефонного террориста пришлось эвакуировать примерно 400 человек с Курского вокзала.

Волна анонимных звонков о "минировании" захлестнула столицу во вторник, 19 февраля. Тогда в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, а также на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. В ходе проверки все эти угрозы не подтвердились.