Около 150 человек эвакуировали из школы в ТиНАО

Около 150 человек эвакуировали днем 21 февраля из школы в ТиНАО после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
По словам собеседника агентства, из школы №2120 на улице Бианки, дом 9а после угрозы взрыва выведено 150 человек. Как уточнил представитель экстренных служб, проверка уже завершилась, сообщение оказалось ложным.
20 февраля правоохранители также провели проверку в здании госпиталя ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице, а в ночь на четверг из-за телефонного террориста пришлось эвакуировать примерно 400 человек с Курского вокзала.
Волна анонимных звонков о "минировании" захлестнула столицу во вторник, 19 февраля. Тогда в полицию поступили сообщения об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, а также на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. В ходе проверки все эти угрозы не подтвердились.
Тысячи человек эвакуировали в Москве из-за сообщений о "минировании"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.