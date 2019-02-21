Школьник сломал челюсть старшекласснице в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Старшеклассник сломал челюсть сверстнице в московской школе, сообщает РИА Новости.

Школьницу ударили прямо на перемене. Сообщение о происшествии поступило из детской больницы, куда госпитализировали девочку.

Она доставлена в больницу с закрытым переломом челюсти. По данному факту проводится проверка.