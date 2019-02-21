Трое с пистолетом заставили москвича купить им еду и спиртное

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Трое мужчин с пистолетом заставили москвича купить им еду и спиртное. Эту информацию сейчас проверяет столичная полиция, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина обратился с заявлением в органы утром 21 февраля. По его словам, инцидент произошел у станции метро "Речной вокзал" Замоскворецкой линии. Его остановили трое мужчин, на вид бездомных, которые направили на него оружие, требуя купить им продукты питания и алкоголь.

Москвич выполнил требования незнакомцев, а затем вызвал сотрудников МВД. Выясняются обстоятельства произошедшего.