Мужчина с ножом напал на толпу людей в Китае

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Мужчина, вооруженный ножом, напал на толпу людей в городе Цзиань на востоке Китая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 07:12 по местному времени на одной из улиц в районе Цзичжоу. Полиция совместно с прохожими успела быстро остановить нападавшего, однако пострадали 11 человек. Всех их госпитализировали.

По предварительным данным, злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Его родственники рассказали, что мужчина ранее лечился от психического расстройства.