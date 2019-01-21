Правоохранители проверили Страстной бульвар после сообщения о подозрительном предмете

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Место на Страстном бульваре, где прохожие обнаружили подозрительный предмет, обследовали полицейские и сотрудники МЧС, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На место выезжали специалисты МЧС и полиции, никаких опасных для жизни предметов обнаружено не было", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представитель экстренных служб, сотрудники полиции и МЧС вызваны к дому № 4 на Страстном бульваре после сообщений прохожих о подозрительном предмете. Обстоятельства инцидента уточняются.