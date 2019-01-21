Столкновение теплохода с причалом в Москве расследует Ространснадзор

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Специалисты Ространснадзора займутся расследованием столкновения пассажирского теплохода "Бьюти" с причалом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анастасию Кравченко.

Инцидент произошел вечером 20 января на Софийской набережной столицы. По предварительным данным, всему виной льдина, попавшая под перо руля. Отмечается, что инфраструктуре нанесен незначительный ущерб.

Срок проведения расследования, по действующим нормам, составляет до 20 дней. Спустя время Ространснадзор направит материалы в прокуратуру.

Ранее пассажиры всепогодного теплохода, врезавшегося в причал, отказались от предложения возместить им стоимость билетов. Никто из людей не пострадал. Более того, им даже не пришлось прерывать прогулку.

