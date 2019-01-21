Пассажиры отказались от денег после столкновения теплохода с причалом в Москве

Пассажиры теплохода "Бьюти", который столкнулся с причалом на набережной в центре столицы 20 января, отказались от предложения возместить им стоимость билетов. Об этом Агентству "Москва" сообщила заместитель гендиректора флотилии "Рэдиссон Ройал, Москва" по стратегическому развитию и маркетингу Ольга Ткачева.

По ее словам, никто из пассажиров не пострадал, прерывать или сокращать прогулку на теплоходе также не пришлось. "Но поскольку произошла такая ситуация, всем пассажирам было предложено возмещение стоимости билетов. Никто из гостей этим предложением не воспользовался", – отметила Ткачева.

Представитель "Рэдиссон Ройал, Москва" также пояснила, что столкновение было вызвано попаданием льда в рулевое устройство корабля. Однако капитан отреагировал оперативно, вывел судно в ручном режиме и закончил маршрут, добавила Ткачева.

20 января теплоход-ресторан с 96 пассажирами на борту столкнулся носовой частью с ограждением набережной на Москве-реке. Судно не получило серьезных повреждений, его перевели в режим ручного управления. После этого теплоход продолжил выполнять рейс. Следственное управление на транспорте СК России назвало предварительную причину столкновения теплохода с причалом – отказ рулевого устройства. Проверку обстоятельств ЧП проводят СК и Ространснадзор.

По данным ФГБУ "Канал имени Москвы" с 18 ноября по 15 января прогулочные теплоходы в столице перевезли почти 54 тысяч человек, что на 14% выше показателя прошлого сезона. Уточняется, что зимой пассажиров катают только суда флотилии "Рэдиссон Ройал, Москва".