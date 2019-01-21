Один человек погиб и один пострадал в аварии в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух транспортных средств в Одинцовском районе Подмосковья, сообщается в официальном микроблоге в Twitter министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

ДТП произошло в 12:25 на 16-м километре автодороги Звенигород – Колюбакино – Нестеров. В связи с произошедшим министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Вчера вечером крупная авария случилась на 104-м километре МКАД. Столкнулись три машины, пострадали два человека. По словам очевидцев, один из автомобилей резко повернул налево через два ряда. Из-за ДТП на дороге образовался крупный затор.