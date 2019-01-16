Один из лучших наездников на быках погиб на родео в США

Родео в американском городе Денвер обернулось трагедией. Разъяренный бык убил 25-летнего Мейсона Лоу, который считался одним из лучших наездников в мире, сообщает телеканал CBS Denver.
На глазах у зрителей бык сначала сбросил наездника, а когда тот попытался подняться, животное ударило его задними копытами в грудь. Мужчина хотел снова встать, но упал, схватившись за место удара. Спортсмена унесли с арены на носилках.
Около семи лет он занимался родео, попав в двадцатку профессионалов. В последнем сезоне Лоу в 70% случаев одерживал победу.
Руководитель организации Professional Bull Riders Шон Глисон в Twitter подтвердил несчастный случай, выразив соболезнования семье и жене погибшего.
We are deeply saddened to report that Mason Lowe passed away this evening following injuries sustained at the PBR event in Denver. The entire PBR and National Western sports family extends our heartfelt condolences and deepest sympathies to Mason’s wife Abbey and his family. pic.twitter.com/nFtVoIWj0K
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