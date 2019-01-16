Один из лучших наездников на быках погиб на родео в США

Фото: www.instagram.com/masonlowe1

Родео в американском городе Денвер обернулось трагедией. Разъяренный бык убил 25-летнего Мейсона Лоу, который считался одним из лучших наездников в мире, сообщает телеканал CBS Denver.

На глазах у зрителей бык сначала сбросил наездника, а когда тот попытался подняться, животное ударило его задними копытами в грудь. Мужчина хотел снова встать, но упал, схватившись за место удара. Спортсмена унесли с арены на носилках.

Около семи лет он занимался родео, попав в двадцатку профессионалов. В последнем сезоне Лоу в 70% случаев одерживал победу.

Руководитель организации Professional Bull Riders Шон Глисон в Twitter подтвердил несчастный случай, выразив соболезнования семье и жене погибшего.

