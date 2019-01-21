Кальянщик исчез из столичного бара вместе с деньгами и двумя приставками

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Столичная полиция выясняет обстоятельства пропажи двух игровых приставок Sony PlayStation 4 из кальянной в Таганском районе. Вместе с ними исчезла часть выручки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О краже сообщили сотрудники заведения "Гамачная №1" на Марксистской улице. Со слов заявителей, приставки, а также 41,4 тысячи рублей из кассы бара, пропали после ухода кальянщика по имени Дориан, который выходил на работу нерегулярно. Теперь коллеги молодого человека не знают, как с ним связаться.

Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. Сейчас в МВД проводят проверку.