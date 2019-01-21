Следователи попросят арестовать убившего пожилую мать москвича

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Следствие обратится к суду с просьбой о заключении под стражу жителя столицы, подозреваемого в убийстве пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Безработный мужчина 1978 года рождения был задержан спустя несколько часов после обнаружения тела погибшей в комнате общежития на улице Шкулева. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства.

Ранее стало известно, что труп 80-летней женщины с гематомами и колото-резаными ранениями нашли вечером 19 января. Как оказалось, смертельные травмы ей нанес сын во время пьяной ссоры.