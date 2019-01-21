Москвич убил пожилую мать во время пьяной ссоры

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Полицейские задержали москвича, которого подозревают в убийстве собственной матери. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп женщины 1938 года рождения нашли вечером 19 января в квартире на улице Шкулева. На тот момент пенсионерка была мертва более суток. Ее тело покрывали множество гематом, а на груди остались следы от колото-резаного ранения.

Через несколько часов стражи порядка задержали безработного сына покойной. Как оказалось, мужчина 1978 года рождения, будучи пьяным, поссорился с матерью и смертельно ранил ее ножом. Теперь он является фигурантом уголовного дела.

Задержание мужчины подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Ведется следствие.