МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне

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Вечером 19 декабря было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

"Группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В связи с этим в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании. Ему также предъявили протест с требованием о проведении тщательного расследования случившегося и привлечении виновных, а также информировании белорусской стороны о результатах.

Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что сотрудник посольства России в Германии погиб в Берлине, выпав из окна посольского комплекса. Немецкие службы безопасности предположили, что погибший был неофициальным сотрудником ФСБ.

