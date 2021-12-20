МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне

17:00
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Вечером 19 декабря было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
"Группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В связи с этим в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании. Ему также предъявили протест с требованием о проведении тщательного расследования случившегося и привлечении виновных, а также информировании белорусской стороны о результатах.
Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что сотрудник посольства России в Германии погиб в Берлине, выпав из окна посольского комплекса. Немецкие службы безопасности предположили, что погибший был неофициальным сотрудником ФСБ.
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