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20 декабря, 19:57

Автомобиль наехал на автобусную остановку в Германии

происшествия за рубежом

20 декабря, 19:57

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Фото: АР/Sebastian Gollnow/dpa

Автомобиль наехал на автобусную остановку в немецком Реклингхаузене, передает РИА Новости.

Полиция города не исключает террористического следа в происшествии, но точные причины случившегося пока неизвестны.

Пострадали девять человек, шестерых госпитализировали. Водителя машины также направили в больницу.

На месте работают эксперты и дорожная полиции. Личность водителя пока не установлена: он получает медицинскую помощь и не может говорить со следователями.

происшествия за рубежом

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