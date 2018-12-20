Автомобиль наехал на автобусную остановку в Германии

Фото: АР/Sebastian Gollnow/dpa

Автомобиль наехал на автобусную остановку в немецком Реклингхаузене, передает РИА Новости.

Полиция города не исключает террористического следа в происшествии, но точные причины случившегося пока неизвестны.

Пострадали девять человек, шестерых госпитализировали. Водителя машины также направили в больницу.

На месте работают эксперты и дорожная полиции. Личность водителя пока не установлена: он получает медицинскую помощь и не может говорить со следователями.