Соседи рассказали о гибели двух девочек в пожаре на юге Москвы

Соседи рассказали подробности гибели двух девочек в пожаре на юге Москвы
Соседи рассказали подробности гибели двух девочек в пожаре на юге Москвы. По их словам, мать вышла в магазин и оставила детей одних, а когда вернулась, квартира уже была охвачена огнем. Женщина металась у двери и звала на помощь.
"Крики услышали: "Помогите, дети горят!" Соседка кинулась было, чтобы в квартиру зайти, а на нее чернота вся. Сказала мне, что сразу дыхание перехватило. Дети уже не кричали, криков не слышно было. Говорят, мама в магазине была, дети якобы одни были", – рассказала телеканалу Москва 24 одна из жительниц дома Нина Антонова.
Пожар произошел днем 20 декабря на улице Медынская. Когда приехали пожарные, младшая из девочек уже была мертва. Старшую, пяти лет, спасатели вынесли из огня и передали медикам. Но спасти ребенка не удалось, она скончалась в машине скорой помощи.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего и опрашивают родственников и соседей. Они характеризуют семью как благополучную. По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в отсутствие взрослых.
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