Сведения о взрыве на севере Москвы не подтвердились

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Экстренные службы не нашли подтверждения тому, что в 14-этажном доме на Новопетровской улице произошел взрыв газа. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее о ЧП в столичном районе Коптево сообщили очевидцы. Сразу после этого на место выехали специалисты.

