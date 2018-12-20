Уголовное дело возбудили по факту травм ребенка и матери в ДТП в Москве

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Столичная полиция завела уголовное дело после ДТП, в котором пострадали 46-летняя женщина и ее шестилетний сын. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника управления информации и общественных связей городского главка МВД Екатерину Гузь.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В полиции рассказали, что мать с ребенком сбил 21-летний выходец из ближнего зарубежья, который ехал по проспекту Мира в сторону центра на Hyundai Solaris. В момент ДТП люди находились на нерегулируемом пешеходном переходе. После случившегося их отвезли в больницу.