Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в центре Москвы

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В центре Москвы пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи, которая пыталась оказать ему помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Лесной улице у дома №30. Скорую помощь вызвали мужчине 1965 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения и почувствовал себя плохо.

Однако с медиками у него возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес женщине-фельдшеру 1961 года рождения несколько ударов по лицу и сломал нос.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью".