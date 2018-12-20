На Киевском шоссе образовался затор из-за пожара после ДТП

На Киевском шоссе в Московской области загорелся автомобиль в результате ДТП. Движение на участке осложнено, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром в четверг в районе 65-го километра магистрали. Там столкнулись два автомобиля. К настоящему времени возгорание ликвидировано.