Пожарные спасли ребенка из столичной квартиры

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в квартире в центре Москвы. При ликвидации возгорания спасен ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу в Twitter, пожар произошел на улице Рогожский Вал, дом 13, корпус 2.

Отмечается, что горела квартира на 14 этаже. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.