Пешеход пострадал при столкновении двух машин в центре столицы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Два легковых автомобиля столкнулись в центре столицы, в результате инцидента пострадал пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"В районе дома 20 на Цветном бульваре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей – BMW и Toyota. В результате аварии водитель BMW совершил наезд на пешехода, после чего скрылся", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва".

Отмечается также, что пострадавшего осматривают сотрудники скорой помощи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.