Бродячие собаки покусали беременную женщину в калужской детской больнице

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Бродячие собаки покусали беременную женщину на территории детской больницы в Калуге. Следователи начали проверку информации, ранее опубликованной в местных СМИ.

Женщина приехала навестить старшего ребенка в медучреждение. Собаки набросились на мать, когда она шла в приемный покой. Лай и крики женщины услышал охранник, который отогнал троих животных. Пострадавшей оказали помощь медики, сообщают "Аргументы недели".

Следователи начали проверку. Они выяснят, не была ли халатность должностных лиц причиной инцидента.