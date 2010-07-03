СК возбудил второе дело против матери, пустившей за руль ребенка

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Еще одно уголовное дело завели на многодетную мать из Набережных Челнов, посадившую шестилетнего сына за руль на скорости 130 километров в час. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков еще одного состава преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

19 ноября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее многодетная мать Агина Алтынбаева выложила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. Пользователи раскритиковали женщину за ее действия и пригрозили подать заявления в прокуратуру. Женщина рассказала, что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.

Между тем представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев посчитал такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, она подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.

Агина Алтынбаева уже получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения при нахождении в автомобиле несовершеннолетнего. По мнению правительства, наличие детей в машине при виновности в ДТП должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Сейчас этот вопрос прорабатывают Минюст и МВД.

