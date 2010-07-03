Сына экс-президента Германии убили во время лекции

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Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера скончался от ножевых ранений 19 ноября.

Как пишет издание Der Tagesspiegel, на него было совершено нападение во время лекции в берлинской клинике. Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik, передает портал News.ru.

Во вторник 59-летний специалист выступал там с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Предполагаемый преступник был задержан на территории клиники. Детали происшествия выясняются.

По данным полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен. Ранее в немецком городе Вупперталь неизвестный напал с ножом на людей.