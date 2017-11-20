20 ноября, 18:49
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
ЧОП "Грэпс-2" после стрельбы в "Москва-Сити" могут лишить лицензии. Такое заявление сделал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
"Силами подразделений Главного управления лицензионно- разрешительной работы Росгвардии у ЧОП "Грэпс-2" изъято все оружие, разрешение на его хранение аннулировано", − сказал он, выразив надежду, что прокуратура удовлетворит ходатайство о проведении внеплановой проверки этого частного охранного предприятия.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы рассмотрит дело о перестрелке у "Москва-Сити". Задержанным изберут меру пресечения. Во время конфликта, который, по версии следствия, начался на парковке у центра, пострадали шесть человек. Огнестрельные ранения получили сотрудники Росгвардии и ЧОП.
По предварительной информация, причиной конфликта мог послужить спор из-за неправильной парковки. Предполагается, что, когда посетители ресторана вышли к своим автомобилям, сотрудник Росгвардии сделал замечание водителю Mercedes. Тот был не согласен убирать машину. Словесная перепалка скоро переросла в драку, а затем – в перестрелку.
Делом о перестрелке в "Москва-Сити", в которой пострадали шесть человек, займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.
Поручение дал руководитель ГСУ СК по городу Александр Дрыманов. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба управления по Москве.
Подробнее о том, что случилось в этот день, читайте в нашем материале.
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