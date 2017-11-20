Полиция проверяет данные об угрозе взрыва в телецентре "Останкино"

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Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в телецентре "Останкино".

В полицию поступил анонимный звонок. Собеседник рассказал, что здание телевизионного технического центра "Останкино" по адресу улица Академика Королева, дом 12 заминировано. К месту происшествия вызвали кинологов и экстренные службы, началась проверка. Людей из здания не эвакуировали, сообщает Агентство "Москва".

Волна телефонного терроризма в России началась в сентябре. Пика она достигла 13 сентября, когда в Москве были ложно заминированы более 100 объектов. Еще одна волна ложных сообщений аналогичного масштаба была зафиксирована в столице 6 октября.

Из-за анонимных звонков в 52 городах России в октябре эвакуировали свыше 500 тысяч человек из более чем 1,3 тысячи объектов. В Москве ущерб от массовых ложных звонков о заложенных бомбах составил 150 миллионов рублей.

В Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей. До 1 декабря депутаты Мосгордумы направят в Госдуму предложения по ужесточению наказания за ложную информацию о бомбах.