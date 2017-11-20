Двое пьяных безработных украли игрушки из магазина в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Двоих безработных, подозреваемых в краже игрушек из магазина в Басманном районе, задержала столичная полиция. О грабеже правоохранителям сообщил сотрудник охранного предприятия в здании, где располагалась торговая точка.

"Охранник здания пояснил прибывшим полицейским, что через камеры наблюдения видел, как по третьему этажу ходят двое нетрезвых граждан, и на том же этаже вскрыто помещение магазина", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице Маросейка.

При обследовании здания сотрудники полиции задержали двоих мужчин 1988 и 1989 годов рождения. У них были обнаружены пакеты с игрушками. Похищенное имущество изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.