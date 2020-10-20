Заведено дело на полицейских за ограбление сына главреда Cosmopolitan

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как сотрудники полиции забрали деньги у сына главреда журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено 19 октября по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в сентябре на улице Донской. По данным источника, сотрудники ОМВД России по району Якиманка провели досмотр 16-летнего подростка. При этом у стражей порядка, как утверждалось, "не было достоверной информации", что у подростка находились при себе запрещенные вещества или оружие. Кроме того, правоохранители провели досмотр без составления протокола, нарушив закон "О полиции".

Как подчеркивает источник, у несовершеннолетнего после нелегального досмотра забрали восемь тысяч рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве. Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов на западе столицы.