Заведено дело на полицейских за ограбление сына главреда Cosmopolitan

15:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ завел уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как сотрудники полиции забрали деньги у сына главреда журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело возбуждено 19 октября по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в сентябре на улице Донской. По данным источника, сотрудники ОМВД России по району Якиманка провели досмотр 16-летнего подростка. При этом у стражей порядка, как утверждалось, "не было достоверной информации", что у подростка находились при себе запрещенные вещества или оружие. Кроме того, правоохранители провели досмотр без составления протокола, нарушив закон "О полиции".
Как подчеркивает источник, у несовершеннолетнего после нелегального досмотра забрали восемь тысяч рублей.
Ранее СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве. Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов на западе столицы.
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